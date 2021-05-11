«АВТОграф Инструментальные Решения»

Инструмент для токарной обработки

Металлорежущий инструмент для токарной обработки, включающий в себя инструмент для наружной и внутренней обработки, резьбонарезной, канавочный и отрезной инструмент.

DEBEVER

MAQ AB

Corun

Sumitomo

Kennametal

Токарная обработка изделий из металла
Токарная обработка металлических изделий
Токарная обработка заготовок из металла
Токарная обработка металлических заготовок

Инструмент для фрезерной обработки

Корпусные фрезы со сменными твердосплавными пластинами и монолитные твердосплавные фрезы, для обработки всех ISO групп материалов.

DEBEVER

Jongen

MAQ AB

Sumitomo

Kennametal

HPMT

OSG

Фрезерная обработка
Фрезерная обработка металлических изделий
Фрезерная обработка изделий из металла
Фрезерная обработка металлических заготовок

Осевой инструмент

Данная категория включает в себя осевой инструмент для обработки металла, дерева, бетона, резьбонарезания, восстановления резьбы, а также твердосплавные фрезы и сверла для обработки металлов машинным способом.

DEBEVER

HPMT

Projahn

OSG

Sumitomo

Kennametal

Обработка металла на сверлильном на станке
Бур для сверления бетона
Сверление древесины сверлом Форстнера
Сверление на станке

Оснастка

Станочная оснастка - это совокупность приспособлений для установки и закрепления заготовок и инструментов. В нашем ассортименте Вы найдете весь перечень необходимых приспособлений для установки в станок, как режущего инструмента, так и обрабатываемых деталей.

DEBEVER

Precitool

Оснастка станочная
Станочная оснастка
Оснастка для станков
Оснастка для станочной обработки материалов

Средства измерения

Производственная сфера – самая распространенная сфера применения измерительного инструмента и многие производственно- технологические процессы вовсе невозможны без их применения. В данной группе электроизмерительный, индикаторный, штангенинструмент, а также линейки, шаблоны, щупы и микрометрический инструмент.

DEBEVER

WiederKraft

Измерение штангенциркулем
Измерение с помощью индикатора
Измерение микрометром нониусным
Измерение нутромером

Слесарно-монтажный инструмент и системы хранения

Никакое производство не обходится без ручного инструмента. В нашем ассортименте полный спектр слесарно-монтажного инструмента, а также системы хранения для него.

DEBEVER

Hazet

Projahn

Работа с отрезной машинкой
Работа с гайковертом
Закручивание винтового соединения
Инструментальная тележка в мастерской

«АВТОграф Инструментальные Решения»

Бизнес-центр на Заусадебной
Бизнес-центр на Заусадебной, Санкт-Петербург
Бизнес-центр в Санкт-Петербурге, на Заусадебной

Компания «АВТОграф Инструментальные Решения» – это команда профессионалов, которые занимаются комплексной работой в промышленном сегменте: от подбора инструмента и оснастки для металлорежущих, фрезерных и токарных станков, до систем хранения и все это под собственным брендом DEBEVER MACHINING SOLUTION.

Компания также официально представляет на российском рынке знаменитые инструментальные бренды HPMT, MAQ AB, PROJAHN, JONGEN, HAZET, SUMITOMO, OSG, PRECITOOL, CORUN, KENNAMETAL.

Опираясь на огромный опыт специалистов и ориентируясь на потребности клиентов, «АВТОграф Инструментальные Решения» осуществляет профессиональный подбор инструмента и оснастки для каждого конкретного производства, оптимизирует производственные затраты и с нуля комплектует новые предприятия.

В ассортименте компании: фрезерный инструмент, токарный инструмент, инструмент для обработки отверстий и резьбонарезания, измерительный инструмент, слесарно-монтажный инструмент и системы хранения, станочная оснастка.

«АВТОграф Инструментальные Решения» входит в Группу компаний «АВТОграф», хорошо известную на отечественном рынке и заслужившую доверие тысяч клиентов по всей стране. За четверть века работы в России компания переоборудовала множество производств, наладила дружеские и партнерские отношения с лучшими мировыми производителями инструмента и, конечно, не намерена останавливаться на достигнутом!

Наши контакты

  • ООО «АВТОграф Инструментальные Решения»
  • Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 15, строение 5
  • Тел.: 8 (812) 640-39-96
  • E-mail: info@avtograph-ts.ru