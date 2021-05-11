«АВТОграф Инструментальные Решения»

Инструмент для токарной обработки Металлорежущий инструмент для токарной обработки, включающий в себя инструмент для наружной и внутренней обработки, резьбонарезной, канавочный и отрезной инструмент. DEBEVER MAQ AB Corun Sumitomo Kennametal

Инструмент для фрезерной обработки Корпусные фрезы со сменными твердосплавными пластинами и монолитные твердосплавные фрезы, для обработки всех ISO групп материалов. DEBEVER Jongen MAQ AB Sumitomo Kennametal HPMT OSG

Осевой инструмент Данная категория включает в себя осевой инструмент для обработки металла, дерева, бетона, резьбонарезания, восстановления резьбы, а также твердосплавные фрезы и сверла для обработки металлов машинным способом. DEBEVER HPMT Projahn OSG Sumitomo Kennametal

Оснастка Станочная оснастка - это совокупность приспособлений для установки и закрепления заготовок и инструментов. В нашем ассортименте Вы найдете весь перечень необходимых приспособлений для установки в станок, как режущего инструмента, так и обрабатываемых деталей. DEBEVER Precitool

Средства измерения Производственная сфера – самая распространенная сфера применения измерительного инструмента и многие производственно- технологические процессы вовсе невозможны без их применения. В данной группе электроизмерительный, индикаторный, штангенинструмент, а также линейки, шаблоны, щупы и микрометрический инструмент. DEBEVER WiederKraft