Инструмент для токарной обработкиМеталлорежущий инструмент для токарной обработки, включающий в себя инструмент для наружной и внутренней обработки, резьбонарезной, канавочный и отрезной инструмент.
Инструмент для фрезерной обработкиКорпусные фрезы со сменными твердосплавными пластинами и монолитные твердосплавные фрезы, для обработки всех ISO групп материалов.
Осевой инструментДанная категория включает в себя осевой инструмент для обработки металла, дерева, бетона, резьбонарезания, восстановления резьбы, а также твердосплавные фрезы и сверла для обработки металлов машинным способом.
ОснасткаСтаночная оснастка - это совокупность приспособлений для установки и закрепления заготовок и инструментов. В нашем ассортименте Вы найдете весь перечень необходимых приспособлений для установки в станок, как режущего инструмента, так и обрабатываемых деталей.
Средства измеренияПроизводственная сфера – самая распространенная сфера применения измерительного инструмента и многие производственно- технологические процессы вовсе невозможны без их применения. В данной группе электроизмерительный, индикаторный, штангенинструмент, а также линейки, шаблоны, щупы и микрометрический инструмент.
«АВТОграф Инструментальные Решения»
Компания «АВТОграф Инструментальные Решения» – это команда профессионалов, которые занимаются комплексной работой в промышленном сегменте: от подбора инструмента и оснастки для металлорежущих, фрезерных и токарных станков, до систем хранения и все это под собственным брендом DEBEVER MACHINING SOLUTION.
Компания также официально представляет на российском рынке знаменитые инструментальные бренды HPMT, MAQ AB, PROJAHN, JONGEN, HAZET, SUMITOMO, OSG, PRECITOOL, CORUN, KENNAMETAL.
Опираясь на огромный опыт специалистов и ориентируясь на потребности клиентов, «АВТОграф Инструментальные Решения» осуществляет профессиональный подбор инструмента и оснастки для каждого конкретного производства, оптимизирует производственные затраты и с нуля комплектует новые предприятия.
В ассортименте компании: фрезерный инструмент, токарный инструмент, инструмент для обработки отверстий и резьбонарезания, измерительный инструмент, слесарно-монтажный инструмент и системы хранения, станочная оснастка.
«АВТОграф Инструментальные Решения» входит в Группу компаний «АВТОграф», хорошо известную на отечественном рынке и заслужившую доверие тысяч клиентов по всей стране. За четверть века работы в России компания переоборудовала множество производств, наладила дружеские и партнерские отношения с лучшими мировыми производителями инструмента и, конечно, не намерена останавливаться на достигнутом!
Наши контакты
- ООО «АВТОграф Инструментальные Решения»
- Санкт-Петербург, ул. Заусадебная, д. 15, строение 5
- Тел.: 8 (812) 640-39-96
- E-mail: info@avtograph-ts.ru